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      Українські військові провели навчання на Азовському морі: видовищне відео

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      Українські військові провели навчання на Азовському морі
      Українські військові провели навчання на Азовському морі / 24 канал

      Українські військовослужбовці провели навчання на узбережжі Азовського моря, під час яких відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів противника на підходах до берега з РСЗВ "Ураган".

      Про це повідомила прес-служба Операції Об'єднаних сил. 

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      Підрозділи угруповання "Схід" під час напружених навчаннях продемонстрували, як нищитимуть ворожі десантні кораблі, та захищатимуть морське узбережжя.

      Військові навчання на Азовському морі
      Військові навчання на Азовському морі

      Окрім того, військові інженери оперативно провели мінування десантно-небезпечних ділянок берега та морські підходи до них, натомість реактивно-артилерійський дивізіон РСЗВ "Ураган" умовно обстріляв десантні кораблі противника на підходах до берега. 

      Навчання сяскраво підтвердило, що підрозділи Об'єднаних сил готові не тільки швидко відреагувати на спроби противника висадити десант, але й скинути ворога назад у море.

      Видовищне відео навчань військових на Азовському морі

      До слова, у мережі з'явилося видовищне відео, як військові Збройних сил України з повітря завдають нищівного удару по позиціях проросійських бойовиків на окупованому Донбасі.

      Теги: Новини України Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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