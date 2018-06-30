Українські військові пройшли урочистим маршем центром Львова: фото та відео

До Львова з ротації повернулися бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади після восьми місяців на війні. Вони обороняли Донецький та Луганський аеропорти, брали участь у визволенні Слов'янська.

На Схід бійці вісімдесятої окремої десантно-штурмової бригади вирушили ще в жовтні минулого року.

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За час перебування на війні один боєць бригади загинув – Петро Михайлюк, йому було 44 роки.

Буває так, часто буває так, що війна забирає кращих. Оце дійсно кращий, один із кращих військовослужбовців бригади, який завжди ніс позитив у підрозділі. Навколо нього завжди гуртувалися люди,

– прокоментував командир бригади Володимир Шворак.

Зараз бійці вже у Львові і попереду у них довгоочікуваний відпочинок, який триватиме близько місяця. Одні планують відпуску, а інші – просто хочуть побути вдома. Адже дехто навіть не встиг побачити близьких, бо багато військовослужбовців з інших регіонів України.



За час перебування на війні один боєць бригади загинув



Львів'яни прийшли підтримати військових

Бійці пройшли урочистим маршем центром Львова, зустрічати захисників прийшли й просто небайдужі львів'яни, які подякували хлопцям за мужність і привітали з таким очікуваним поверненням.

Ми чим можемо – тим допомагаємо. Їхній вклад безцінний, завдяки їм мої діти вчаться, ходять в садочок.

– сказала львів'янка Мирослава.

Нагадаємо, напередодні, коли в Україні відзначали День Конституції, бойовики на Донбасі намагалися зняти прапор України на одній з українських позицій, натомість отримали дуже сильну відповідь, що завершилась для них летальними наслідками.