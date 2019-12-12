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      Українські військові-строковики виконали російську пісню про війну в Чечні: відео

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      Українські строковики заспівали російську пісню про війну в Чечні / Кадр з відео

      Українські військові строкової служби осоромилися, опублікувавши відео, де вони співають російську військову пісню про війну в Чечні. Запис зі своїм "виступом" під гітару строковики опублікували в ТіkТоk.

      В України військових пісень, напевно, немає, іронічно написав у фейсбуці офіцер ЗСУ Олександр Гром, додавши відповідне відео.

      Читайте також: На сайті Держреєстру виборців з'явилася карта з російським Кримом: пояснення чиновника

      "Продовжуємо нашу рубрику про строковиків, які завзято продовжують любити "традіциї дідов" і показують свою малороську суть у соцмережі ТіkТоk. Немає, напевне, у нас українських військових пісень, тому співають солдатики про "заплаканную мать, ждущую сина з Чечні", – написав Гром.

      Дивіться відео, як українські строковики співають російську пісню про Чечню:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Збройні сили України Музика Скандал Україна – Росія Війна Чечня
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