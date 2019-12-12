Українські військові-строковики виконали російську пісню про війну в Чечні: відео

Українські військові строкової служби осоромилися, опублікувавши відео, де вони співають російську військову пісню про війну в Чечні. Запис зі своїм "виступом" під гітару строковики опублікували в ТіkТоk.

В України військових пісень, напевно, немає, іронічно написав у фейсбуці офіцер ЗСУ Олександр Гром, додавши відповідне відео.

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"Продовжуємо нашу рубрику про строковиків, які завзято продовжують любити "традіциї дідов" і показують свою малороську суть у соцмережі ТіkТоk. Немає, напевне, у нас українських військових пісень, тому співають солдатики про "заплаканную мать, ждущую сина з Чечні", – написав Гром.

Дивіться відео, як українські строковики співають російську пісню про Чечню: