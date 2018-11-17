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      Українські військові відновили пошкоджений міст під Попасною: з'явились фото

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      У мережі з'явились фото відновленого мосту під Попасною
      У мережі з'явились фото відновленого мосту під Попасною / Фейсбук-сторінка Петра Порошенка

      Українські військові відновили міст під Попасною Луганської області. Його проросійські бойовики пошкодили ще у 2014 році.

      Фото відновленого мосту Президент УкраїниПетро Порошенко опублікував у Facebook.

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      Порошенко також зазначив, що тепер міст знову відкритий для військового і цивільного транспорту. За словами глави держави, на Донбасі також відбудовуються інші зруйнувані проросійськими бойовиками об'єкти. 

      Військові відновили міст під попасною
      Військові відновили міст під Попасною/ Джерело: Фейсбук Петро Порошенко

      Попасна Військові відновили Міст
      Через міст знову може їздити транспорт/ Джерело: Фейсбук Петро Порошенко

      Попасна Українські військові відновили міст
      Бойовики зруйнували міст ще у 2014 році/ Джерело: Фейсбук Петро Порошенко

       

      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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