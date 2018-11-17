Українські військові відновили пошкоджений міст під Попасною: з'явились фото
Українські військові відновили міст під Попасною Луганської області. Його проросійські бойовики пошкодили ще у 2014 році.
Фото відновленого мосту Президент УкраїниПетро Порошенко опублікував у Facebook.
Читайте також: Як Росія бреше про загиблих військових на Донбасі: дані розвідки
Порошенко також зазначив, що тепер міст знову відкритий для військового і цивільного транспорту. За словами глави держави, на Донбасі також відбудовуються інші зруйнувані проросійськими бойовиками об'єкти.
Військові відновили міст під Попасною/ Джерело: Фейсбук Петро Порошенко
Через міст знову може їздити транспорт/ Джерело: Фейсбук Петро Порошенко
Бойовики зруйнували міст ще у 2014 році/ Джерело: Фейсбук Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Гриневич пояснила механізм зарахування абітурієнтів на навчання28 липня 2017 , 15:42
У Польщі знайшли повішеним захисника України у війні на Донбасі14 листопада , 12:35
Конкурент Луніна феєрично втримав перемогу для Леганеса над Барселоною, а потім "наїхав" на Мессі і компанію27 вересня , 12:37
"Євробляхери" готують всеукраїнський бойкот8 листопада , 16:02