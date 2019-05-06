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      Українські військові відзначають нове професійне свято

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      В Україні вперше святкують День піхоти
      В Україні вперше святкують День піхоти / Фото з відкритих джерел

      6 травня українські військові вперше відзначають День піхоти Збройних сил України.

      У квітні 2019 року це свято запровадив своїм указом чинний президент Петро Порошенко.

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      Цього дня вшановують мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Саме вони щодня відстоюють незалежність та територіальну цілісність України на Донбасі.

      "Українська піхота героїчно, гідно, мужньо і рішуче виконує складні бойові завдання в складі операції Об'єднаних сил. Бажаю всім піхотинцям і їхнім родинам міцного здоров'я, витримки, сили волі і духу, світу і перемоги в ім'я України" – привітав військових міністр оборони Степан Полторак.

      Чому День піхоти відзначають саме 6 травня? 6 травня у 1648 році сталася знакова подія в історії України – козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Окрім цього в цей день українці святкують День святого Юрія Змієборця, який є одним з покровителів українського війська.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Степан Полторак
      Джерело: 24 канал
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