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      Українські військові випробували новий потужний радар: вражаюче відео

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      Українські військові випробували новий потужний радар
      Українські військові випробували новий потужний радар / ukroboronprom.com.ua

      На одному з полігонів Збройних Сил України українські військові перевірили бойову готовність контрбатарейного радару 1Л220УК .

      Прес-служба "Укроборонпрому" написала, що радар розроблений КП "НВК "Іскра". Він призначений для розвідки позицій артилерії противника.

      Читайте також: В Україні створили потужну електромагнітну зброю

      Тактико-технічні характеристики 1Л220УК значно перевищують контрбатарейні радари, що зараз є на озброєнні ЗСУ.

      Які переваги у контрбатарейного радара 1Л220УК?Він оснащений потужною радіолокаційною станцією, яка працює у мікрохвильовому діапазоні. Завдяки цьому радар "бачить" снаряди, а потужна цифрова система "будує" траєкторії їх польотів.

      Українські бійці зможуть визначати на відстані десятків кілометрів точне місцеперебування ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет.

      Контрбатарейний радар успішно завершив польові випробування: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Укроборонпром Зброя Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
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