Українські військові випробували нову ракету "Вільха-М": відео влучання в ціль з першої спроби

Україна продовжує послідовну реалізацію власної ракетної програми. Цього разу військові випробували ракету "Вільха-М".

Льотні випробування української ракети "Вільха-М" відбулися на випробувальному полігоні в Одеській області, повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

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Ракетні комплекси "Вільха" та "Вільха-М": властивості

Це проєкт створення високоточних 300 міліметрових реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.

Це ракетний комплекс з коригованим боєприпасом 300 міліметрів, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч".

Маса ракети близько 800 кілограмів, а час запуску повного залпу – близько 48 секунд. максимальна дальність стрільби до 70 кілометрів для звичайної "Вільхи" та 130 кілометрів для модернізованої "Вільха-М". Точність: до 10 метрів при стрільбі на відстань до 100 кілометрів та 30 метрів для більш дальньої.

Під час випробувань, ракета влучила точно в ціль.

Дивіться відео пуску та влучання вціль ракети "Вільха-М"

Відзначимо, що Міністерство оборони України у 2020 році планує закупити близько 3 тисяч ракетних комплексів на суму понад 2,4 мільярда доларів. Внаслідок розширення фінансування ракетної програми також сплановано завершення розроблення та випробування ракетних комплексів, серед яких і "Вільха".