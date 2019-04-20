Українські військові завдали втрат проросійським бойовикам на Донбасі

Проросійські бойовики 10 разів обстріляли позицій українських військових 19 квітня в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому ворог 4 рази застосував заборонену мінськими угодами зброю – міномети калібрів 120 та 82 міліметри.

На щастя, на Донбасі не загинув та не був поранений жоден український боєць. Щодо проросійських бойовиків то вони зазнали втрат: ліквідовано 3 окупантів, поранено – 1.

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Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли?

У районі Павлополя і Водяного російські окупаційні сили двічі вдарили з мінометів калібру 120 міліметрів.

Біля Пищевика – з мінометів калібру 82 міліметри.

Поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Верхньоторецького – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої – тричі з великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 – з мінометів калібру 82 міліметри.

Поблизу Майорська – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Від початку доби 20 квітня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

у районі Павлополя – з мінометів калібру 120 міліметрів та станкових протитанкових гранатометів;

Поблизу Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника захисники України дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються.