Українські військові збили у небі над Приазов'ям безпілотник окупантів: відео

Дрони такого типу виробляє Російська Федерація, зазначають у штабі ООС.

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Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що дрон – "Гранат-2" виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації,

– пояснюють військові.

Більше того, такий тип апаратів активно поставляють до незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" та "ДНР". Проросійські окупанти використовують його для проведення розвідки та корегування вогню артилерії.

"Вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на Донбасі, які тероризують обстрілами мирних мешканців населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування", – впевнені в штабі Операції Об'єднаних сил.

Дивіться відео зі збитим на Приазов'ї безпілотником: