11:39
6 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, 5 квітня
      Вєсті.UA: Ультиматум Зеленського щодо дебатів. Ляшко хайпанув на темі аналізів
      Вєсті.UA
      19:58, 5 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Українські військові зловили диверсанта окупантів

      602 Читать новость на русском
      Українські військові зловили диверсанта окупантів
      Українські військові зловили диверсанта окупантів / Фото з відкритих джерел

      На окупованому Донбасі близько третьої години ночі затримано одного військовослужбовця 100-ї окремої мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ.

      Окупант мав завдання здійснити диверсію в тилу наших військ, які обороняються на Курахівському напрямку, повідомили у прес-штабі ООС.

      Читайте також: Український боєць загинув від кулі снайпера на Донбасі

      Диверсантом був у цивільному одязі. Ним виявився рядовий 3-го батальйону 100-ї окремої мотострілецької бригади Андрій Б.

      Військовослужбовці, які виконували бойове завдання, завчасно помітили недолугі намагання проросійського бойовика обійти наші позиції з флангу.

      Бойовика затримано, він надав необхідну інформацію розвідці Об'єднаних сил,
      – додали в прес-центрі.

      До слова, на нульовому блокпості КПВВ "Мар'їнка" на Донеччині снайпер проросійських бойовиків поранив військового, через це пропускний пункт тимчасово закрили.

       

      blog_ava
      Збірна України познущалася над Швейцарією у товариському матчі: ефектне відео
      сьогодні
      1667
      Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      сьогодні , 08:40 Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      Артем Овдієнко 1561
      "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      сьогодні , 07:40 "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      Павло Казарін 756
      Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      5 квітня , 22:00 Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      Світові Медіа 1506
      Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      5 квітня , 20:00 Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      7297
      Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      5 квітня , 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      Олександр Бевза 398
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук