Українські військові зловили диверсанта окупантів
На окупованому Донбасі близько третьої години ночі затримано одного військовослужбовця 100-ї окремої мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ.
Окупант мав завдання здійснити диверсію в тилу наших військ, які обороняються на Курахівському напрямку, повідомили у прес-штабі ООС.
Читайте також: Український боєць загинув від кулі снайпера на Донбасі
Диверсантом був у цивільному одязі. Ним виявився рядовий 3-го батальйону 100-ї окремої мотострілецької бригади Андрій Б.
Військовослужбовці, які виконували бойове завдання, завчасно помітили недолугі намагання проросійського бойовика обійти наші позиції з флангу.
Бойовика затримано, він надав необхідну інформацію розвідці Об'єднаних сил,
– додали в прес-центрі.
До слова, на нульовому блокпості КПВВ "Мар'їнка" на Донеччині снайпер проросійських бойовиків поранив військового, через це пропускний пункт тимчасово закрили.