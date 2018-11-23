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      Українські військові зняли відео до річниці Голодомору

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      ЗСУ зняли відео до Дня пам'яті жертв Голодомору
      ЗСУ зняли відео до Дня пам'яті жертв Голодомору / Кадр з відео

      Збройні сили України зняли відеоролик, присвячений пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Під відео військові написали заклик: "Запалімо свічу пам’яті і охороняймо кордони!"

      Ролик опублікований на Youtube-каналі Інституту національної пам'яті.

      На відеозаписі зафіксовано, як українські військовослужбовці різних родів військ вшановують пам'ять жертв Голодомору, водночас виконуючи свої безпосередні бойові завдання.

      Читайте також: Історія Голодомору: чому знищували українців

      Зазначимо, що 24 листопада о 16:00 в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до річниці Голодомору, після якої пройде акція увічнення "Запали свічку пам'яті".

      Що таке Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Дивіться відео про головні факти про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини України Збройні Сили України Голодомор Історія
      Джерело: 24 канал
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