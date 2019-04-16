Українські військові зупинили напад ворога та захопили зброю окупантів: фото

Проросійські бойовики 15 квітня масово обстріляли позиції наших військ на Маріупольському напрямку. Під прикриттям вогню окупанти розпочали висування диверсійно-розвідувальної групи. Українські військові зупинили ворога.

Ворожа диверсійно-розвідувальна група мала на меті знищити спостережні пости українських позицій та в подальшому вийти в тил наших підрозділів, повідомили у прес-штабі ООС.

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Особовий склад спостережних постів помітив висування диверсійно-розвідувальної групи проросійських бойовиків у складі 12 осіб.

Українські військові зупинили просування ворога вогнем. Зав'язався бій, тож взводні опорні пункти підтримали спостережні пости засобами вогневого ураження батальйону.

У прес-службі зазначили, що ворог розпочав відхід. Окупанти втратили двох бойовиків, а ще двоє залишилися пораненими.

Українські військові захопили зброю невдах-диверсантів та карту з відміченим в глибині нашої оборони об'єктами, на яких було сплановано диверсії.



ЗСУ захопили зброю окупантів//Фото: прес-служба ООС

До слова, 15 квітня окупаційні війська Росії 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. На щастя, втрат серед українських захисників немає. Водночас, бійцям вдалося дати жорстку відповідь на обстріли окупантів і знищити шістьох проросійських бойовиків.