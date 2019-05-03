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      Українські військові зайняли панівні позиції на фронті та витіснили ворога

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      Українські військовослужбовці на фронті зайняли нові позиції
      Українські військовослужбовці на фронті зайняли нові позиції / golos.ua

      Українські воїни просунулись вперед в районі на Луганщині та зайняли панівні висоти, отримавши перевагу над ворогом. На жаль, успішна операція Збройних сил України не обійшлась без поранених.

      Як повідомив військовий кореспондент у прямому ефірі 24 каналу, операцію успішно провів "Донбас-Україна". Раніше він входив до складу Нацгвардії, проте згодом його переформатували до ЗСУ.

      Читайте також: Бойовики обстріляли Донбас, прикриваючись мирними жителями: серед окупантів багато поранених

      За словами командира батальйону, бійцям ЗСУ вдалося витіснити ворога на відстань кілометра. Проте без втрат з нашого боку не обійшлося. Він зауважив, що загалом троє військовослужбовців отримали поранення. Їх одразу евакуювали до шпиталю і надали належну допомогу. 

      Також він наголосив, що зайняті позиції дозволяють краще контролювати ситуацію на фронті та гідно давати відсіч ворогу. До слова, українські захисники не вперше змінюють свої позиції, просуваючись вглиб "сірої зони". 

      Дивіться відео: українські військовослужбовці на фронті зайняли нові позиції

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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