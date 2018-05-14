Українські вокалісти стали лауреатами престижного конкурсу в Бельгії

У столиці Бельгії – Брюсселі – відбувся Міжнародний конкурс музикантів імені королеви Єлизавети. За результатами, двоє українців стали лауреатами вокальних змагань.

Про це повідомляє дружина надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Бельгія та представника України в Євросоюзі Тамара Точицька, передає "Укрінформ".

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За її словами, двоє українців з Донецька та Львова стали лауреатами Міжнародного конкурсу музикантів імені королеви Єлизавети, що відбувається з 1951 року.

Вперше в історії два виконавці з України стали лауреатами конкурсу в категорії співу. Це Данило Матвієнко (Донецьк) і Юрій Гадзецкій (Львів). Обидва – баритони, вихованці професора Ончула Петра Єпіфановича, який зараз викладає у Львівській консерваторії,

– зазначила Тамара Точицька.

Наразі у мережі з'явились відео виступів лауреатів престижного конкурсу, які вражають вокалом.

Дивіться відео виступу Юрія Гадзецького на міжнародному конкурсі (півфінал):

Дивіться відео виступу Данила Матвієнка на конкурсі (півфінал):

Зазначимо, що Міжнародний конкурс музикантів імені королеви Єлизавети – це щорічна подія, яка відбувається в Брюсселі. Він названий на честь королеви Бельгії, під патронатом якої створили його. Спершу в конкурсі змагались музиканти, але згодом організатори додали ще одну номінацію – академічний вокал. Саме в цій категорії в 2018 році відзначили двох українців.