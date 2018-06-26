Українські воїни красиво рознесли у друзки позицію бойовиків: ефектне відео

У мережі з'явилися кадри, як українські воїни "красиво розносять на друзки" позицію бойовиків, координати якої коректувальнику допоміг визначити безпілотник.

Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Мисягін.

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"За допомогою безпілотника підрозділ виявив звідки, по нам ведеться вогонь. Коригувальник визначив точні її координати. Командир, перебуваючи в штабі, бачить у себе на моніторі, яка та де саме розташовується ця позиція ворога. Командир бойової обслуги отримує команду на відкриття вогню у відповідь", – пояснив він.

За його словами, уся операція тривала лише кілька хвилин, і бойову позицію ворога знищено.

Нагадаємо, раніше Юрій Мисягін повідомляв, що невідома "Третя сила" під носом у окупантів закріпилася на нових позиціях.