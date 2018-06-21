Українські воїни вимушені заспокоювати ворога єдиною мовою, яку той розуміє: репортаж з фронту

Цієї доби жоден український воїн не постраждав. На час Чемпіонату світу з футболу у Москві бойовики трохи притихли. Але не всі і не на всій лінії фронту.

Щойно заходить сонце, селище Зайцеве перетворюється на справжній театр військових дій. Кулі свистять прямо над головою.

Читайте також: На окупований Донбас з боку російського кордону в'їхало 15 ворожих вантажівок, – СЦКК

З кожною новою хвилею обстріли посилюються, тож українські воїни вимушені заспокоїти ворога єдиною мовою, яку той розуміє.

Ми дали "отвєтку". Вони по нас почали с АГСа стріляти, з ручних гранатометів. Ну, ми теж достойно їм відповіли,

– сказав військовослужбовець ЗСУ на позивний "Фартовий".

Бойовики намагалися тиснути вогнем кілька годин. За ніч навіть довелося ховатися в укриття, але, на щастя, застосувати щось важче за гранатомет бойовики не наважилися.

"Фартовий" пояснює, що проросійські найманці намагаються виявити позиції Об'єднаних сил.

"Тут їхні снайпери працюють кожного дня, щоб у виявити наші позиції та стріляти по нам з чогось важчого", – розповів він.

Коли ніхто не приїжджає – ні журналісти, ні ОБСЄ – тоді загалом стрілянина йде, обстріли. Коли хтось приїжджає – у них режим тиші,

– додав військовослужбовець ЗСУ Роман.

Стримує бойовиків і Чемпіонат світу з футболу. Аби не нашкодити московським кураторам, терористи намагаються уникати провокацій. Натомість зараз укріплюють позиції. За даними розвідки, загострення слід очікувати після закінчення змагань.