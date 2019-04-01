Українські воїни влучним пострілом знищили техніку бойовиків

Українські військові в зоні ООС знову дали гідну відсіч ворогу – знову влучили у одиницю бойової техніки окупанта. Окрім того, снайпер поцілив у бойовика, що приїхав з Росії.

Воїни ООС влучили у ворожу техніку єдиним точним пострілом, відео опублікував офіцер Збройних сил Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Навіть птахи, що повертаються із зимівлі на Батьківщину, підтримують воїнів ОС. В результаті адекватної відповіді на провокативні обстріли окупантів знищена одна одиниця бойової техніки", – написав він у коментарі до відео.

Окрім того, в зоні ООС знищили 24-річного російського терориста Ільнура Зіганшина на прізвисько "Татарин". Він перебував у спискусайту "Миротворець".

200 бригада 31 березня поповнилася черговим бійцем. Ільнур "Татарин" ЗІганшин, 9 ОМСП, місто Ульяновськ, РФ. Вжалив снайпер ОС. Все буде Україна і перемога за нами!

– написав офіцер ЗСУ.



Ліквідований бойовик Ільнур "Татарин" ЗІганшин