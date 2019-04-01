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      Українські воїни влучним пострілом знищили ворожу техніку та ліквідували бойовика: фото і відео

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      Українські воїни влучним пострілом знищили техніку бойовиків
      Українські воїни влучним пострілом знищили техніку бойовиків / Ілюстративне фото

      Українські військові в зоні ООС знову дали гідну відсіч ворогу – знову влучили у одиницю бойової техніки окупанта. Окрім того, снайпер поцілив у бойовика, що приїхав з Росії.

      Воїни ООС влучили у ворожу техніку єдиним точним пострілом, відео опублікував офіцер Збройних сил Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Фейсбук.

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      "Навіть птахи, що повертаються із зимівлі на Батьківщину, підтримують воїнів ОС. В результаті адекватної відповіді на провокативні обстріли окупантів знищена одна одиниця бойової техніки", – написав він у коментарі до відео.

      Окрім того, в зоні ООС знищили 24-річного російського терориста Ільнура Зіганшина на прізвисько "Татарин". Він перебував у спискусайту "Миротворець".

      200 бригада 31 березня поповнилася черговим бійцем. Ільнур "Татарин" ЗІганшин, 9 ОМСП, місто Ульяновськ, РФ. Вжалив снайпер ОС. Все буде Україна і перемога за нами! 
      – написав офіцер ЗСУ.


      Ліквідований бойовик Ільнур "Татарин" ЗІганшин

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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