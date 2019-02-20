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      Українські воїни вперше вийшли в Чорне море на штурмових "Кентаврах": захопливе відео

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      Українські воїни вийшли в Чорне море на штурмових "Кентаврах
      Українські воїни вийшли в Чорне море на штурмових "Кентаврах / Фото з відкритих джерел

      Морські піхотинці одного з підрозділів військово-морських сили ЗСУ вийшли в Чорне море на броньованих десантно-штурмових катерах "Кентавр".

      Відео опублікувала прес-служба командування морської піхоти українських ВМС.

      Читайте також: Американський корабель увійшов в Чорне море: Росія одразу відреагувала

      Там також зазначили, що вихід в море відбувається у межах практичних занять морських піхотинців.

      Судно виробили на замовлення Міністерства оборони для потреб ЗСУ. На десантно-штурмовому катері встановлені великокаліберні кулемети калібру 12,7 міліметрів і 40-міліметровим гранатометом УАГ-40, а також двома реактивними системами залпового вогню калібром 80 міліметрів.

      «КЕНТАВРИ ВИЙШЛИ В МОРЕ» Практичні заняття морських піхотинців на броньованих десантно-штурмових катерах «Кентавр» #ШтормовіБерети #ВМС

      Опубліковано Командування морської піхоти ВМС ЗСУ / Ukraine marine corps command Середа, 20 лютого 2019 р.

      У Генштабі ЗСУповідомляли, що зараз триває формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та в акваторії Азовського моря. 

      Для чого Україні штурмові катери "Кентавр"? Штурмовий катер "Кентавр" призначений для несення патрульної служби на річках і прибережних морських акваторіях, а також – доставки та висадки десантів. 28 грудня 2016 року відбулась закладка перших двох катерів цього проекту, при цьому в їхнє озброєння та комплектацію внесли зміни з метою підвищення бойового потенціалу.
      катер військовий ЗСУ
      Внутрішня компоновка штурмових катерів "Кентавр"

      До шести малих броньованих артилерійських катерів, які є в складі ВМС, в 2019 році заплановано прийняття ще одного аналогічного катери і двох десантних катерів "Кентавр".

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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Водний транспорт Чорне море
      Джерело: 24 Канал
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