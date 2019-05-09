Українські воїни завдали серйозних втрат окупантам на Донбасі

Упродовж доби 8 травня проросійські бойовики на Донбасі 11 разів порушували режим припинення вогню, двічі – із застосуванням заборонених Мінськом мінометів калібру 82 міліметри. Окупанти також обстріляли українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

– біля Павлополя: тричі з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– поблизу Мар’їнки: з гранатометів різних систем;

– біля Богданівки: двічі зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– в районі Старогнатівки: з станкових протитанкових гранатометів;

– поблизу Лебединського: з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

– біля Опитного: з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно двічі:

– біля Новотошківського з мінометів калібру 82 міліметри ;

– поблизу Залізного: з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Внаслідок бойових дій за минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще чотири зазнали поранень. Щодо втрат окупантів, то одного було знищено та ще п’ятьох поранено. Також українські підрозділи знищили вантажівку противника. Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Росії на Донбасі не зафіксовано.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дають адекватну відповідь. Українські воїні надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Упродовж доби 7 травня бойовики на Донбасі 25 разів обстрілювали позиції українських захисників, внаслідок чого загинув військовий. Водночас, бійці ЗСУ дали жорстку відповідь на обстріли ворога та знищили трьох окупантів.