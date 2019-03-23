Українські воїни завдали удару по окупантам на Донбасі: у бойовиків є загиблі і поранені
Минулої доби, 22 березня, проросійські бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ. Під ворожим вогнем загинув один український військовий. Та окупанти без адекватної відповіді не залишились. Наші захисники ліквідували трьох окупантів, п'ятьох – поранили.
Російські окупаціні війська гатили з мінометів, гранатометів, снайперської і стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції українських військових біля Водяного, Новомихайлівки, Новоолександрівки, Новозванівки, Золотого-1.
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Крім одного загиблого серед наших захисників, також є один поранений.
Від початку поточної доби, 23 березня, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.
Джерело: 24 Канал
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