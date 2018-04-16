Українські воїни знищили ворожий "Фурункул" на Донбасі: бойовики зазнали суттєвих втрат

Українські воїни на Світлодарській дузі знищили стару позицію бойовиків "Фурункул". Крім того, через своїй провокативні дії проросійські окупанти зазнають великих втрат як у плані техніки, так і живої сили.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

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"Терористам і прихильникам "русского мира" на Донбасі, ох як несолодко зараз доводиться. Крім багатьох різних внутрішніх проблем, вони ще й через свої провокативні дії зараз зазнають серйозні втрати у військовій техніці та живій силі. І так зараз відбувається не лише в районі Докучаєвська", – зауважив він.

За його словами, після того, як українські воїни провели аналітичну роботу щодо місць, звідки бойовики здійснюють обстріли та провокації, їм почалося діставатися на горіхи – з одного боку підключилася небесна канцелярія та почався "метеоритний дощ", а з іншого – водночас почала працювати невідома "Третя сила".

У підсумку було знищено стару (з 2015 року) ворожу позицію "Фурункул". Дехто з тих, хто воював на Світлодарськ дузі, дуже добре знають цю передову позицію ворога, оскільки вона дуже багато неприємностей і горя нам принесла. Також було серйозно пошкоджено, а місцями повністю знищено в мотлох 6 вогневих точок і опорних пунктів ворога. Також порідшала жива сила: 2-є 200-х, 3-є 300-х. Дуже велика кількість контужених,

– зауважив Мисягін.

Крім того він додав, що всі бойові підрозділи, які зараз перебувають на Світлодарськ дузі, забезпечено планшетами зі спеціальними військовими програмами для коригування точного вогню по противнику.

"Це все куплено за народні гроші та передано на передову", – підсумував активіст.

Нагадаємо, раніше волонтери фонду "Повернись живим" сповістили, що українські військові знищили 17 окупантів на Донбасі за вихідні. Як пояснили активісти, воїни ЗСУ були змушенимии відкрити вогонь по бойовиках, оскільки ті порушили умови перемир’я.