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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Українські захисники знищили двох окупантів та ворожу БМП на Донбасі

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Укрінформ

      За минулу добу, 12 квітня, російські окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовий загинув, ще двоє – дістали поранення. ЗСУ без адекватної відповіді ворога не лишили. Було ліквідовано двох бойовиків, трьох – поранено. Також знищено БМП противника.

      Під час обстрілів окупанти витратили 64 мінометні міни калібру 120 та 82 мм, загалом гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

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      Ворог вів обстріл неподалік Авдіївки, Опитного, Гнутового, Новоселівки другої, Верхньоторецького, Чермалика, Лебединського, Пищевика, Новозванівки, Троїцького, Зайцевого.

      Від початку поточної доби обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі не зафіксовано.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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