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      Українські запаси у сховищах газу найбільші за останні 9 років

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      Українські запаси у сховищах газу найбільші за останні 9 років
      Українські запаси у сховищах газу найбільші за останні 9 років / delo.ua

      У підземних сховищах Укртрансгазу у 2019 році уже накопичили 20 мільярдів кубометрів газу. Цей показник найбільший за останні 9 років.

      До середини жовтня Уктрансгаз планує накопичити ще близько півмільярда кубометрів блакитного палива.

      Важливо: Газові переговори з Росією: чому Україна має уникати компромісу за будь-яких умов

      Такі запаси газу дозволяють стверджувати, що Україна готова до стабільного проходження опалювального сезону 2019/2020.

      За 2018 рік Україна спожила 28,5 мільярдів кубометрів газу. Станом на 1 вересня 2019 року Україна спожила 16,7 мільярдів кубометрів блакитного палива, що на 8% менше за показник аналогічного періоду минулого року.

      Зауважимо, що Україна з 4 квітня по 21 вересня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах у 2,3 рази – до 19,9 мільярдів кубометрів.

      У Брюсселі 19 вересня завершилися тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Тривали вони недовго – всього 40 хвилин. Наступний етап планують провести через деякий час, однак Росія висловила готовність укласти договір про транзит газу з Україною. Детальніше – читайте за посиланням.

      Зверніть увагу: Саме час запастися газом: у жовтні ціни можуть зрости на 25%

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Газ Опалювальний сезон Ринок газу
      Джерело: 24 канал
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