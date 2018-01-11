Українські зірки-гастролери у Росії: Кириленко придумав покарання для артистів
Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко пропонує створити спеціальний реєстр артистів, які з гастролюють у Росії, а також зобов'язати їх сплачувати військовий збір.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
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"Щодо "наших" гастролерів у РФ. Справді питання здебільшого етичне, заборонити не можна. Але їдеш у Росію на гастролі – повідомляєш, потрапляєш у спецреєстр, на ТБ під час виступу чи кліпу напис: "Цей артист гастролює у країні-агресорі", в Україні сплачуєш додатковий військовий збір", – зазначив він.
Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення запропонувала ввести штрафи або кримінальну відповідальність для українських артистів, які гастролюють на території держави-агресора.