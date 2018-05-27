Українські зірки відреагували на перемогу "Реалу" в фіналі Ліги чемпіонів
26 травня в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів. За результатами матчу легендарна команда "Реал Мадрид" здобула перемогу над "Ліверпулем". Спортивну подію не обйшли увагою українські зірки шоу-бізнесу.
Instagram-сторінки знаменитостей кишать привітаннями футболістам "Реалу". Звісно, першим, хто відреагував на перемогу команди був екс-футболіст Девід Бекхем, який опублікував у своєму блозі фото з зірковим тренером клубу – Зінедіном Зіданом.
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Олександр Скічко
Однак і українські зірки захоплено вітали "Реал" з перемогою в фіналі Ліги чемпіонів. Так, ведучий Євробачення-2017 Олександр Скічко разом із сином побували на футбольному матчі. Перед початком гри знаменитість зізнався, що не знає, за кого вболівати. Однак те, що квитки Олександра Скічка були в фан-зоні "Ліверпуля", вибір дався йому легше.
Після перемоги "Реалу" телеведучий привітав команду, запросивши футболістів приїхати ще раз до Києва.
Юрій Горбунов
Знаний актор та телеведучий Юрій Горбунов також стежив за футбольною грою. Після завершення матчу знаменитість привітав спортсменів з перемогою, додавши фото тріумфу "Реалу".
Заслужено! Браво!
– написав Юрій Горбунов.
Джамала
Співачка Джамала разом з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим опублікувала знімок з центру Києва, до якого додала скромний допис: "Вітаємо "Реал".
Леся Нікітюк
За футбольним матчом також стежила телеведуча Леся Нікітюк. Зірка палко вболівала за "Реал" разом зі своїми друзями. Ведуча проекту "Вокруг М" наголошувала на тому, хто з футболістів досі не одружений. Це неабияк розсмішило її підписників. А перед самим матчом Леся Нікітюк похизувалась спортивним вбранням, в якому вона переглядала матч.