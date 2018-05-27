Українські зірки відреагували на перемогу "Реалу" в фіналі Ліги чемпіонів

26 травня в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів. За результатами матчу легендарна команда "Реал Мадрид" здобула перемогу над "Ліверпулем". Спортивну подію не обйшли увагою українські зірки шоу-бізнесу.

Instagram-сторінки знаменитостей кишать привітаннями футболістам "Реалу". Звісно, першим, хто відреагував на перемогу команди був екс-футболіст Девід Бекхем, який опублікував у своєму блозі фото з зірковим тренером клубу – Зінедіном Зіданом.

Читайте також: Виступ Дуа Ліпи та церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів: відео

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 26 Тра 2018 р. о 2:11 PDT

Олександр Скічко

Однак і українські зірки захоплено вітали "Реал" з перемогою в фіналі Ліги чемпіонів. Так, ведучий Євробачення-2017 Олександр Скічко разом із сином побували на футбольному матчі. Перед початком гри знаменитість зізнався, що не знає, за кого вболівати. Однак те, що квитки Олександра Скічка були в фан-зоні "Ліверпуля", вибір дався йому легше.

Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 26 Тра 2018 р. о 10:53 PDT

Після перемоги "Реалу" телеведучий привітав команду, запросивши футболістів приїхати ще раз до Києва.

Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 26 Тра 2018 р. о 2:44 PDT

Юрій Горбунов

Знаний актор та телеведучий Юрій Горбунов також стежив за футбольною грою. Після завершення матчу знаменитість привітав спортсменів з перемогою, додавши фото тріумфу "Реалу".

Заслужено! Браво!

– написав Юрій Горбунов.

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 26 Тра 2018 р. о 1:54 PDT

Джамала

Співачка Джамала разом з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим опублікувала знімок з центру Києва, до якого додала скромний допис: "Вітаємо "Реал".

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 26 Тра 2018 р. о 3:25 PDT

Леся Нікітюк

За футбольним матчом також стежила телеведуча Леся Нікітюк. Зірка палко вболівала за "Реал" разом зі своїми друзями. Ведуча проекту "Вокруг М" наголошувала на тому, хто з футболістів досі не одружений. Це неабияк розсмішило її підписників. А перед самим матчом Леся Нікітюк похизувалась спортивним вбранням, в якому вона переглядала матч.