13:25
27 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 9°C
  • понеділок
    25°C 10°C
  • вівторок
    23°C 15°C
  • середа
    26°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті Кремля. Слівкі. Війна Поклонської. Візові страждання Абрамовича
Вєсті Кремля
21:02, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Українські зірки відреагували на перемогу "Реалу" в фіналі Ліги чемпіонів

816 Читать новость на русском
Зірки привітали
Зірки привітали "Реал" з перемогою / 24 Канал

26 травня в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів. За результатами матчу легендарна команда "Реал Мадрид" здобула перемогу над "Ліверпулем". Спортивну подію не обйшли увагою українські зірки шоу-бізнесу.

Instagram-сторінки знаменитостей кишать привітаннями футболістам "Реалу". Звісно, першим, хто відреагував на перемогу команди був екс-футболіст Девід Бекхем, який опублікував у своєму блозі фото з зірковим тренером клубу – Зінедіном Зіданом. 

Читайте також: Виступ Дуа Ліпи та церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів: відео

Олександр Скічко

Однак і українські зірки захоплено вітали "Реал" з перемогою в фіналі Ліги чемпіонів. Так, ведучий Євробачення-2017 Олександр Скічко разом із сином побували на футбольному матчі. Перед початком гри знаменитість зізнався, що не знає, за кого вболівати. Однак те, що квитки Олександра Скічка були в фан-зоні "Ліверпуля", вибір дався йому легше.

Після перемоги "Реалу" телеведучий привітав команду, запросивши футболістів приїхати ще раз до Києва. 

Юрій Горбунов

Знаний актор та телеведучий Юрій Горбунов також стежив за футбольною грою. Після завершення матчу знаменитість привітав спортсменів з перемогою, додавши фото тріумфу "Реалу".

Заслужено! Браво!
– написав Юрій Горбунов.

Джамала

Співачка Джамала разом з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим опублікувала знімок з центру Києва, до якого додала скромний допис: "Вітаємо "Реал". 

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Леся Нікітюк

За футбольним матчом також стежила телеведуча Леся Нікітюк. Зірка палко вболівала за "Реал" разом зі своїми друзями. Ведуча проекту "Вокруг М" наголошувала на тому, хто з футболістів досі не одружений. Це неабияк розсмішило її підписників. А перед самим матчом Леся Нікітюк похизувалась спортивним вбранням, в якому вона переглядала матч. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Ліга чемпіонів Джамала Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що потрібно змінити в законодавстві, щоб ми з вами жили краще
сьогодні, 13:00 Що потрібно змінити в законодавстві, щоб ми з вами жили краще
112
Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
сьогодні, 12:01 Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
Євгенія Мазур 4 2773
За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
сьогодні, 11:00 За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
Роман Маселко 662
Київ чи ні: наскільки добре ти знаєш столицю? Тест
сьогодні, 10:03 Київ чи ні: наскільки добре ти знаєш столицю? Тест
612
Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину
сьогодні, 08:40 Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину
Peter Santenello 1790
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук