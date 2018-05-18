Українські зірки взяли участь в проекті "Коли картини заговорять"
Голосами українських зірок Тіни Кароль, MONATIK'а, Сергія Бабкіна, Насті Каменських, Юрія Горбунова, Алли Мазур "заговорять" картини Національного художнього музею Києва.
Загалом в проекті, представленому до Всесвітнього дня музеїв. взяло участь 31 знаменитість українського шоу-бізнесу, повідомляє видання Jetsetter.
Читайте також: Українські зірки підтримали проект для популяризації мови жестів: зворушливі фото
Катерина Осадча та Маша Євросиніна
Проект отримав назву "Коли картини заговорять". Це перший в Україні аудіогід, озвучений голосами відомих артистів, музикантів, теле- і радіоведучих, спортсменів і дизайнерів, які розкажуть захоплюючі історії та маловідомі факти про видатні шедеври українського мистецтва.
Аби зібрати зіркові голоси, організатори витратили приблизно рік часу. Почути картини можна буде безкоштовно 19 травня у Національному художньому музеї Києва.
Сергій Бабкін з дружиною
Самі ж учасники проекту сподіваються, що такий експеримент обов’язково приведе до музею більше людей.
"Якщо це допоможе молодій людині прийти і послухати якийсь голос, який їй симпатичний і плюс це допоможе побачити картину, значить наші старання немарні", – зауважив музикант Сергій Бабкін.