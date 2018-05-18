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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Українські зірки взяли участь в проекті "Коли картини заговорять"

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Олег Скрипка взяв участь в проекті
Олег Скрипка взяв участь в проекті "Коли картини заговорять" / Jetsetter

Голосами українських зірок Тіни Кароль, MONATIK'а, Сергія Бабкіна, Насті Каменських, Юрія Горбунова, Алли Мазур "заговорять" картини Національного художнього музею Києва.

Загалом в проекті, представленому до Всесвітнього дня музеїв. взяло участь 31 знаменитість українського шоу-бізнесу, повідомляє видання Jetsetter.

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Катерина Осадча та Маша Євросиніна

Проект отримав назву "Коли картини заговорять". Це перший в Україні аудіогід, озвучений голосами відомих артистів, музикантів, теле- і радіоведучих, спортсменів і дизайнерів, які розкажуть захоплюючі історії та маловідомі факти про видатні шедеври українського мистецтва.

Аби зібрати зіркові голоси, організатори витратили приблизно рік часу. Почути картини можна буде безкоштовно 19 травня у Національному художньому музеї Києва.


Сергій Бабкін з дружиною

Самі ж учасники проекту сподіваються, що такий експеримент обов’язково приведе до музею більше людей.

"Якщо це допоможе молодій людині прийти і послухати якийсь голос, який їй симпатичний і плюс це допоможе побачити картину, значить наші старання немарні", – зауважив музикант Сергій Бабкін.

Теги: LifeStyle Музика Олег Скрипка Сергій Бабкін
Джерело: 24 Канал
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