Українські зіркові боксери дізналися імена наступних суперників

Українські суперважкоатлети Владислав Сіренко (9-0, 8 КО) і Олександр Захожий (9-0, 7 KO) дізналися імена суперників, з якими вони битимуться 15-го грудня в Києві на вечорі боксу Union Boxing Promotion.

Чемпіон за версією WBF International Владислав Сіренко вийде в ринг проти досвідченого аргентинця Мануеля Альберто Пучети (41-12, 34 КО), а уродженцеві Запоріжжя Олександр Захожому буде протистояти бразилець Іринея Беата Коста Джуніор (19-8, 17 КО).

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Головним боєм вечора в КВЦ "Парковий" стане захист титулу чемпіона світу в найлегшій вазі Артемом Далакяном (17-0, 12 KO).

Нагадаємо, що у серпні Владислав Сіренко здобув чергову перемогу на профі-рингу. В Преторії 23-річний українець витратив 100 секунд для того, щоб нокаутувати 40-річного володаря поясу інтернаціонального чемпіона за версією UBO Рокі Каленгу (10-2, 5 КО).

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