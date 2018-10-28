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      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Українські зіркові дзюдоїсти стали амбасадорами суперника "Ворскли" у Лізі Європи

      98 Читать новость на русском
      Георгій Зантарая і Дар'я Білодід
      Георгій Зантарая і Дар'я Білодід / sporting.pt

      Зіркові українські дзюдоїсти Дар'я Білодід і Георгій Зантарая стали амбасадорами лісабонського "Спортинга".

      Про це повідомляє прес-служба португальського клубу.

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      Спортсмени підписали контракти зі "Спортингом" до 2020 року, коли відбудуться Олімпійські ігри в Токіо. Угода зі "Спортингом" не означає, що українці будуть виступати за португальську команду на клубних змаганнях, вони просто будуть виступати особами лісабонців на різних заходах.

      Урочиста презентація Білодід і Зантараї відбудеться в перерві матчу восьмого туру чемпіонату Португалії з футболу проти "Боавішти".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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