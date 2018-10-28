Українські зіркові дзюдоїсти стали амбасадорами суперника "Ворскли" у Лізі Європи
Зіркові українські дзюдоїсти Дар'я Білодід і Георгій Зантарая стали амбасадорами лісабонського "Спортинга".
Про це повідомляє прес-служба португальського клубу.
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Спортсмени підписали контракти зі "Спортингом" до 2020 року, коли відбудуться Олімпійські ігри в Токіо. Угода зі "Спортингом" не означає, що українці будуть виступати за португальську команду на клубних змаганнях, вони просто будуть виступати особами лісабонців на різних заходах.
Урочиста презентація Білодід і Зантараї відбудеться в перерві матчу восьмого туру чемпіонату Португалії з футболу проти "Боавішти".
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Джерело: 24 Канал
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