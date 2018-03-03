Українські знаменитості записали аудіоказки для малечі
Українські знаменитості записали аудіоказки, які викладено у відкритому доступі. Вже можна слухати 250 казок народів світу. Невдовзі автори планують випустити додатки для смартфонів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав огранізатор проекту Євген Спірін.
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"Кілька тижнів в будинку звукозапису ми начитували різні круті історії про котів, лисиць, кенгуру, раків, моркву, соняшники, Сподіваюся, що дітям буде цікаво слухати чудові казки та ще й змалку українською. А ще там є розмальовки. От прям друкуй і малюй всіх цих звірів", – розповідає огранізатор проекту Євген Спірін.
У записі казок взяли участь письменник Сергій Жадан, соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, солістка гурту "Крихітка Цахес" Саша Кольцова, актор театру Євген Малуха, учасник гурту "ДахаБраха" Марко Галаневіч, співачка Христина Соловій. А ілюстрації для проекту стоврила Євгенія Гайдамака.