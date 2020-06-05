За оцінками фахівців, навіть після послаблення карантинних обмежень та відновлення повноцінної роботи підприємств, рівень безробіття зберігатиметься високий.

Пандемія коронавірусу у світі та повернення трудових мігрантів з країн Європи кардинально змінили ситуацію на українському ринку праці. За підрахунками Держслужби зайнятості, кількість офіційно зареєстрованих безробітних перевищила півмільйона людей. Це вполовину більше, ніж роком раніше. І прогнози невтішні.

За оцінками фахівців, навіть після послаблення карантинних обмежень та відновлення повноцінної роботи підприємств, рівень безробіття зберігатиметься високий, повідомляє "5 канал".

За прогнозами експертів, значна частина людей, які працювали за кордоном, цьогоріч не зможуть залишити країну, бо в Європі теж переважно надлишок робочої сили. А відтак конкуренція за робочі місця на українських підприємствах лише посилюватиметься.

За словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа: "Частина людей не зможе виїхати за кордон, частина просто побоїться шукати роботу за кордоном".

Критична ситуація з безробіттям і в інших країнах. За оцінками Міжнародної організації праці, внаслідок епідемії у світі цьогоріч можуть постраждати більше півтора мільярда осіб, залучених у глобальній економіці.