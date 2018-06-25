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Українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму вже 74, – МЗС

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В Україні готові на все, заради повернення українських політв'язнів з Росії і окупованого Криму. Навіть видати тих росіян, які засуджені за цілком реальні злочини, вчинені в Україні, зокрема на Донбасі. Скільки саме таких людей, у МЗС не кажуть. Головне – за будь-яку ціну звільнити своїх.

Їх вимагають звільнити в усьому світі. Вони голодують і їх все більшає. Українських політв'язнів за даними МЗС вже 74. Їхні злочини вигадані, а зізнання якщо і отримані, то лише через тортури, побиття та катування струмом.

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"Затягували наручники ззаду до оніміння рук, потім підвішували на наручники. Згинали мої ноги в колінах, застібали наручники попереду трохи нижче колін і вставляли під коліна залізну палицю. Після чого двоє чоловіків взявшись з двох сторін піднімали мене на ці палиці. Від чого я відчував страшний біль", – зачитав батько українського політв'язня Ігор Гриб.

Це – уривок зі свідчень Євгена Панова. Йому окупанти в Криму приписали підготовку теракту. Текст перед іноземними дипломатами зачитує батько ще одного політв'язня – 19-річного Павла Гриба. Його російські спецслужби викрали в Білорусі і пришили підготовку теракту в Сочі. Сьогодні МЗС знову просить світ натиснути на Кремль.

Кожен з вас, піднімаючи цю проблему при кожному контакті із Російською Федерацією, згадуючи імена наших політичних в'язнів і заручників створить спільний тиск. Врешті-решт це більше не просто політична проблема. Росія використовує їх як важіль впливу, як товар,
– сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Тим часом, Олег Сенцов голодує вже 43-тю добу. Він майже не встає і ослаб. Навіть РФ визнає в офіційних документах, що він громадянин України. Але день за днем український омбудсмен Людмила Денисова не може із ним побачитись, як і з іншими політв'язнями. Звернення натикаються на мовчання.

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Ще один політв'язень Володимир Балух голодує ще з 19 березня. Втратив 30 кілограмів і постарів просто на очах. У МЗС кажуть: готові на все заради ув'язнених українців. Зокрема, відпустити тих росіян, які сидять в Україні за вчинення реальних, а не вигаданих злочинів.

Москва гальмує увесь процес. До українських в'язнів в Криму намагаються пробитися через Червоний хрест. Але час невблаганно минає. Особливо для тих, хто готовий голодувати і загинути, але не миритися із несправедливістю. 

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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