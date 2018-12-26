Українських спортсменів зобразили персонажами з Сімпсонів: фото
Спортивний уболівальник Роман Бондаренко у своєму Instagram виклав зображення українських спортсменів у вигляді персонажів з мультсеріалу "Сімпсони".
Серед намальованих персонажів – футболіст "Динамо" Віктор Циганков та Микола Шапаренко, воротар "Леганеса" Андрій Лунін з дівчиною та півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.
Читайте також: "Динамо" готове продати Циганкова: названо ціну
Олександр Зінченко
Андрій Лунін
Віктор Циганков
Микола Шапаренко
Є також зображення чемпіонки світу з дзюдо Дарії Білодід.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Баскетбол: "Хімік" наприкінці зустрічі вирвав перемогу у "Дніпро-Азота"10 березня 2013 , 09:53
Ультрас тернопільської "Ниви" - з народом!27 січня 2014 , 22:31
Нестор Шуфрич: Якщо "Говерла" не потрібна у чемпіонаті, значить, так і буде29 вересня 2014 , 09:30