Українських танцівниць утримують у китайській в'язниці з нелюдськими умовами

У Китаї поліція затримала одеситку Альбіну Мірзоянову разом з іншими танцівницями, які приїхали на заробітки. Сестра українки Сабіна Руденко розповіла про те, що з в'язниці дівчат протягом місяця не випускають на повітря, а також годують лише рисом і водою.

Про це пише ТСН.

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Сабіна розповіла, що це була вже третя поїздка її сестри до Китаю за останні два роки. Альбіна з іншими дівчатами прибула до Китаю ще 21 грудня 2017 року. Для оформлення документів, вони звернулися за послугами компанії Lights Midia.

"Раніше, коли Альбіна літала до Китаю, то вона сама щомісяця їздила до Гонконгу, щоб продовжити робочу візу. А зараз ця компанія забрала у них паспорти і всім зробили візу. Сказали, що все добре, тому Альбіна нічого не підозрювала і кілька місяців спокійно працювала. Вона вже додому збиралася 25 квітня. Але 10 квітня їх затримала поліція", – пояснила сестра.

Вона додала, що поліція затримала дівчат у квартирі, де вони всі разом жили. У відділку лише на п'ять хвилин видали телефони, щоб вони могли зателефонувати до родичів. Після цього Сабіна сказала, що особистого зв'язку з сестрою не було.

Дівчатам навіть гребінці не дають розчесати волосся. А вночі кожна не спить по дві години – вони чергують, дивляться, щоб дівчата ніхто нічого з собою не зробив, настільки важкий психологічний стан,

– розповіла сестра затриманої.

У МЗС повідомили, що українок було затримано за порушення китайського законодавства у сфері працевлаштування іноземців.

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Інцидентом зайнявся консул України в Шанхаї Петро Головешко, який бачився з дівчатами 8 травня. Він підтвердив, що їх дійсно затримали через проблеми з візами, проте здивувався нелюдським умовам утримання.

Зазначається, що "ця справа лишається на контролі ДКС МЗС України, Генерального консульства України в Шанхаї, Посольства України в КНР та представництва МЗС України в Одесі".