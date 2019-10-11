Українських юнаків та юначок посвятили в кадети: зворушливі фото

Майбутні генерали, командувачі, льотчики та поліцейські мали сьогодні важливий день. 11 жовтня українських ліцеїстів із різних міст урочисто посвятили в кадети.

Так, Дмитро розповідає, що навчатися у ліцеї його надихнули родичі, адже сам – із династії військових.

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"Прадід був в Георгіївській кавалерії, дід 7 років служив у розвідці, тато пройшов Афганістан. Кадети вони прославлені по всій Україні, як люди які мають честь, вони захищають нашу батьківщину", – каже Дмитро Терещенко.

Окрім цього, у Дмитра сьогодні ще одна важлива місія – він зачитає обітницю українському народові.



Кадети зачитали свої обітниці

Пережили юнаки і вирішальну мить – кадетські погони новобранцям одягали старші учні ліцею. Батьки та родичі кадетів кажуть, за місяць, що хлопці вже перебувають у ліцеї вони дуже змінились.

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Для понад сотні нових кадетів бути військовим – вже свідомий вибір. Серед них, є і діти ветеранів російсько-української війни. Аби не стояти осторонь і у майбутньому захищати Батьківщину, Олександр вирішив розпочати із себе.

Напередодні дня захисника України та дня українського козацтва, погони одягнули і ліцеїстам Харківської державної гімназії-інтернат. І уперше в історії закладу там будуть навчатися – 34 дівчини.



Юначок теж посвятили в кадетів

У Києві свято завершили ходою з прапором України по новому пішохідному мосту. І на останок відпустили в небо повітряні кульки із побажаннями.

Юнаків та юначок посвятили в кадети: фото з відео 24 каналу