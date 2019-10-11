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      Українських юнаків та юначок посвятили в кадети: зворушливі фото

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      Майбутні генерали, командувачі, льотчики та поліцейські мали сьогодні важливий день. 11 жовтня українських ліцеїстів із різних міст урочисто посвятили в кадети.

      Так, Дмитро розповідає, що навчатися у ліцеї його надихнули родичі, адже сам – із династії військових.

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      "Прадід був в Георгіївській кавалерії, дід 7 років служив у розвідці, тато пройшов Афганістан. Кадети вони прославлені по всій Україні, як люди які мають честь, вони захищають нашу батьківщину", – каже Дмитро Терещенко.

      Окрім цього, у Дмитра сьогодні ще одна важлива місія – він зачитає обітницю українському народові.

      Кадети зачитали свої обітниці
      Кадети зачитали свої обітниці

      Пережили юнаки і вирішальну мить – кадетські погони новобранцям одягали старші учні ліцею. Батьки та родичі кадетів кажуть, за місяць, що хлопці вже перебувають у ліцеї вони дуже змінились.

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      Для понад сотні нових кадетів бути військовим – вже свідомий вибір. Серед них, є і діти ветеранів російсько-української війни. Аби не стояти осторонь і у майбутньому захищати Батьківщину, Олександр вирішив розпочати із себе.

      Напередодні дня захисника України та дня українського козацтва, погони одягнули і ліцеїстам Харківської державної гімназії-інтернат. І уперше в історії закладу там будуть навчатися – 34 дівчини.

      Юначок теж посвятили в кадетів
      Юначок теж посвятили в кадетів

      У Києві свято завершили ходою з прапором України по новому пішохідному мосту. І на останок відпустили в небо повітряні кульки із побажаннями.

      Юнаків та юначок посвятили в кадети: фото з відео 24 каналу

      blog_ava
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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Харкова
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