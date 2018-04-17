Українських захисників знову обстріляли: один військовий загинув

16 квітня російсько-окупаційні війська здійснили 52 обстріли позицій сил АТО при цьому й надалі застосовуючи озброєння заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Луганському напрямку із забороненої 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 82 мм та гранатометів бойовики вели вогонь по наших позиціях поблизу Зайцевого. Крім цього, агресор застосував озброєння БМП та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським, гранатомети – неподалік Кримського, а великокаліберні кулемети – в районі Станиці Луганської та Новолуганського", – повідомляють у штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Мар’їнки, Верхньоторецького, Авдіївки, Шахти "Бутівка", Гнутового, Кам’янки, Новотроїцького та Широкиного. Крім цього, агресор застосував бронетранспортери по наших укріпленнях неподалік Водяного, озброєння БМП – біля Талаківки та Гнутового, великокаліберні кулемети – в районі Лебединського, Мар’їнки, Талаківки, Пищевика та Павлополя. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили захисники Невельського, Опитного, Лебединського, Гнутового і Талаківки, а поблизу Широкиного – вівся снайперський вогонь.

На жаль, унаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, троє захисників – зазнали поранень та ще два військовослужбовці – отримали бойове травмування. Постраждалих захисників доставлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу,

– розповіли у штабі.

Нагадаємо, раніше волонтери фонду "Повернись живим" сповістили, що українські військові знищили 17 окупантів на Донбасі за вихідні. Як пояснили активісти, воїни ЗСУ були змушенимии відкрити вогонь по бойовиках, оскільки ті порушили умови перемир’я.