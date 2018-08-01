Український футболіст може перейти в клуб з чемпіонату Туреччини
Колишній форвард "Шахтаря" та "Динамо" Олександр Гладкий зацікавив турецький клуб.
На форварда претендує "Денізліспор", який грає в першій лізі Туреччини. Зазначається, що Гладкий – не єдиний варіант посилення команди.
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"Гладкий цікавий нам, як і кілька інших футболістів. Але поки конкретики немає, хоча у нас немає багато часу, щоб вибирати довго", – розповів технічний директор клубу.
Нагадаємо, що останнім місцем роботи Гладкого був "Чорноморець", кольори якого він захищав з березня поточного року.
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Джерело: 24 Канал
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