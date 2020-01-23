Українським інвесторам уряд теж надасть "інвестиційну няню" – пообіцяв Гончарук Ярославському

В Україні помітні суттєві зміни, що дозволяють реалізовувати в країні великі інфраструктурні проекти.

Про це під час сніданку в Українському домі заявив власник і президент групи DCH, відомий український бізнесмен Олександр Ярославський.

Від себе можу сказати, в Україні на 100% змінилася ситуація. Я буду говорити про конкретні речі: багато років ми намагалися почати будівництво аеропорту в місті Дніпро (хочемо, звичайно, і в Донецьку), а в цьому році ми починаємо будівництво цього важливого інфраструктурного об'єкта, і я сподіваюся, що це тільки початок,

– сказав бізнесмен.

Він додав, що планує інвестувати в розвиток української інфраструктури, і назвав Давос-2020 найпродуктивнішим для України.

Крім того, Олександр Ярославський поставив запитання прем'єр-міністру Гончаруку: "Я тут чув, – сказав бізнесмен, коментуючи виступ прем'єра Гончарука, – що "дуже ніжно" ви будете ставитися до іноземних інвесторів – у них будуть "няні". Я хочу запитати у прем'єр-міністра: а чи будуть "няні" для місцевих інвесторів, чи буде до них таке ж "ніжне" ставлення, як до іноземних інвесторів?".

Прем'єр у відповідь на питання бізнесмена заявив, що кожен інвестор отримає в уряді "персонального менеджера" – "investment nanny" (інвестиційна няня, – англ, ред), а уряд готовий приймати сигнали від інвесторів про труднощі або протидії чиновників на місцях, але в майбутньому має намір створити чітку систему і прозорі процедури, які дозволять Україні відмовитися від практики "ручного втручання" у вирішення питань інвесторів.

"Для тих, хто вже зараз інвестує в Україну, ставлення має бути точно не гірше, ніж до тих, кого ми хотіли б залучити. Звичайно, цей "investment nanny" – це такий маркетинг, щоб привернути увагу, – сказав Гончарук, відповідаючи на питання Ярославського, група DCH якого за багато років інвестувала в розвиток тільки Харківського регіону понад $ 1 млрд. – Я впевнений, що суть цього підходу вам всім добре зрозуміла. Ми хочемо, щоб у кожної людини, яка інвестує в економіку, інвестує в нашу країну, був прямий контакт з урядом, якщо виникають якісь проблеми на місцях".

"Щоб не втрачати час, ми просимо вас, якщо ви готові інвестувати, розвивати нашу країну, будь ласка: у вас є можливість мати конкретного індивідуального менеджера в уряді, який буде вас чути, дбатиме про ваші інвестиції. Наше завдання – не в ручному режимі вирішувати ваші проблеми, наше завдання – максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збої. Це той підхід, який ми обрали і реалізуємо", – сказав Гончарук, звертаючись до залу у відповідь на питання Ярославського.

Як повідомляють ЗМІ, вчора в Давосі Ярославський взяв участь в засіданні Національної інвестиційної ради України. А також підтвердив журналістам, що купує у Віктора Пінчука банк "Кредит-Дніпро" і розповів про хід реалізації своїх проєктів "Екополіс-ХТЗ" в Харкові і будівництво нового аеропорту в Дніпрі.