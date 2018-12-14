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      Українським лікарням надсилають фейкову інформацію про воєнний стан

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      Фейкові листи у Лисичанську
      Фейкові листи у Лисичанську / zik.ua

      У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що до українських лікарень надходять фейкові вказівки щодо дій під час воєнного стану.

      Про це виконуюча обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун написала у Facebook.

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      "Ворог почав використовувати новий вид маніпуляції – надсилати вказівки від імені керівних структур, під приводом воєнного стану. Нещодавно у Центральну міську лікарню ім. Титова, що у Лисичанську Луганської області, надійшов сфабрикований лист начебто від Луганської ОДА з дорученням провести підготовчі заходи у зв'язку із впровадженням воєнного стану. МОЗ України закликає медзаклади по всій країні бути пильними і перевіряти кожен підозрілий лист", – наголосила Супрун.

      Вона наголосила, що провокатори можуть надсилати вказівки під приводом воєнного стану від імені керівних структур різного рівня. Підробки на перший погляд не відрізняються від офіційних листів: вони містять вихідний номер, підпис посадової особи та інші стандартні атрибути офіційних звернень.

      Такі листи можуть направлятися в окремі медзаклади або обласні управління охорони здоров’я з метою підірвати системну роботу.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Уляна Супрун Воєнний стан в Україні Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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