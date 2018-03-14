Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь у спортивних змаганнях у Росії

Сьогодні, 14 березня, Міністерство молоді та спорту України видало наказ про заборону участі національних збірних команд України у спортивних заходах на території Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

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Сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій. Тому я підписав новий наказ - про те, що згідно із нещодавно прийнятим законом України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території РФ,

– зазначив міністр.

Згідно з наказом забороняється планувати та проводити на території Росії тренувальні збори та брати участь у спортивних змаганнях.

"Змагання в Росії, з оглядом на внутрішню і зовнішню політику цієї держави, є просто небезпечними для наших спортсменів", – написав Ігор Жданов.

І закликав міжнародні федерації не призначати змагань на території Росії.

"Міністерство молоді та спорту та я, як міністр, закликаємо міжнародні федерації не призначати змагань на території країни, де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, та яка є порушником кодексу ВАДА. Агресори і порушники мають бути вигнаними з арени світового спорту".