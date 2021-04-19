Проукраїнський активіст, який нібито адмініструє проукраїнські групи, розповів про свій досвід спілкування з представниками спецслужб Росії. Михайло стверджує, що йому регулярно пишуть з різних акаунтів та навіть пропонують секс.

Видання поспілкувалось з адміністратором проукраїнських груп, як він сам себе представив. Чоловік розповів, як йому регулярно пишуть з різних акаунтів. Зазвичай спецслужби діють шаблонно.

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Розповідь Михайла

Чоловік сам звернувся у ЗМІ. Представився Михайлом з Харкова, військовим, якому 38 років. Каже, що вже 7 років у вільний час адмініструє кілька політично-соціальних груп у фейсбуці, російському ВКонтакте та телеграмі.

Він стверджує, що прямо йому в соцмережах ніколи не представлялись офіцерами російських спецслужб.

Коли я став адміністратором груп, мені почали писати різні акаунти. Спецслужби діють шаблонно. Вигадують різні легенди,

– пояснює анонім.

Він додає, що є цілий напрямок зав'язування знайомств із жінками. Мовляв, його "промацують" – як може допомогти якійсь симпатичній жінці з Росії.

Також мені писали три акаунти відкритих геїв, які пропонували мені зайнятися сексом. Попри мої відмови, один із них пише мені регулярно – раз на пів року,

– розповідає Михайло.

Як підтвердження він додає скриншоти спілкування з соціальних мереж.



Український активіст розповів про "діяльність" ФСБ в соцмережах / Скриншот з texty.org.ua

Разом з тим пояснює, що технологія виманювання ворога на свою територію під різними приводами дуже стара. Ще в 30 роках минулого століття виманювали царських офіцерів.

Це треба розуміти і не реагувати на такі провокації. А комбінації бувають багатоходові,

– каже співрозмовник.

Він додає також, що писав йому нібито 16-річний школяр із Тирасполя (столиці так званої Придністровської молдавської республіки), який намагався дізнатись про нього особисту інформацію. А потім він зник – на запитання "куди зник" відповів, що "та якось так, не пишу і все".

Таке враження, що закінчилося завдання по мені, і тому я вже йому став нецікавий. Тобто, прямого вербування немає. Є спроби подружитися,

– каже Михайло.