У міграційній службі повідомили, що 29 серпня з аеропорту "Бориспіль" в Одесу рятувальники Київської та Одеської областей доставили 133 громадян Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.

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В Україну евакуювали жінку з 7-денним немовлям

Серед евакуйованих є 48 дорослих та 85 дітей. Найменшій з них всього 7 днів. Немовля з'явилося на світ в аеропорту Кабула, коли його мати очікувала на евакуацію.

До слова, найстаршій евакуйованій – 85 років, вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми.

Двом дорослим надали медичну допомогу та госпіталізували, що допомогло врятувати їхні життя.

Крім того, усім евакуйованим зробили тест на наявність коронавірусної інфекції, захворілих не виявлено.

Довідка. Україна перебуває серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих людей з Афганістану. Загалом українськими літаками з Кабула вивезли 700 охочих.

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