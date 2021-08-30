Український літак евакуював афганку та її немовля, народжене в аеропорту
Джерело:Державна міграційна служба
Афганська жінка народила дитину під час очікування на евакуацію з аеропорту Кабула. Українським літаком матір з новонародженою дитиною доставили до Борисполя, а тоді в Одесу.
У міграційній службі повідомили, що 29 серпня з аеропорту "Бориспіль" в Одесу рятувальники Київської та Одеської областей доставили 133 громадян Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.
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В Україну евакуювали жінку з 7-денним немовлям
Серед евакуйованих є 48 дорослих та 85 дітей. Найменшій з них всього 7 днів. Немовля з'явилося на світ в аеропорту Кабула, коли його мати очікувала на евакуацію.
До слова, найстаршій евакуйованій – 85 років, вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми.
Двом дорослим надали медичну допомогу та госпіталізували, що допомогло врятувати їхні життя.
Крім того, усім евакуйованим зробили тест на наявність коронавірусної інфекції, захворілих не виявлено.
Афганка народила на борту літака: що відомо
- Раніше авіакомпанія Turkish Airlines виконувала евакуаційний рейс з Афганістану до Бірмінгема, що у Великій Британії.
- Прямо на борту літака одна з пасажирок народила дитину. Медиків серед пасажирів не було, тож пологи довелося примати екіпажу.
- Стан здоров'я і мами, і дитини задовільний. Дівчинку назвали Хавва.