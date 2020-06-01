За словами мужчини з реклами, цей препарат перевірений часом та наукою.

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Частіше бачити цього дядька я став на диво саме тоді, як МОЗ оголосив про клінічні випробування експериментального препарату для боротьби з COVID-19.

Препаратом виявився "Амізон". Виробник збирається проводити "багатоцентрове, подвійне-сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження ефективності та безпеки препарату".

Досліження ще не почалося, а агресивна рекламна кампанія – почалась. В ній препарат уже "перевірений наукою". Хоча перевірка ще в процесі, але навіщо ці формальності. Ризикну поставити упаковку "Амізону" на те, що "перевірка наукою" нічим не закінчиться. Але в процесі можна буде нормально збільшити продажі. А там і спалах COVID-19 закінчиться.

Дежавю тут в тому, що у 2009 році під час пандемії свинячого грипу H1N1 ми бачили те саме. Правда, то були часи, коли не обов'язково було імітувати клінічні дослідження.

Ти робиш агресивну рекламу, а МОЗ мовчить в куточку, як менти при тітушках – такий був рецепт успіху. Цього було достатньо, щоб з аптек змітали все противірусне та імуномодулююче (крім амізону, в тренді були аміксин, арбідол, афлубін). Ну і що, що ефективність цього всього так ніколи й не довели. Головне, що в кінці року у вітчизняного виробника були хороші фінансові результати, непогані бонуси і корпоратив на крутому курорті.

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Як бачимо, через десять років в цю геніальну маркетингову стратегію додали новий пункт.

В останні роки на конференціях, де я був разом з представниками нашого фармринку, вони часто ображалися, що я ними не пишаюся. Не пишаюся. Бо для мене вітчизняний виробник все ще занадто вітчизняний.