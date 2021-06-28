Трагічний інцидент стався на шляху зі Шрі-Ланки до Сінгапура у п'ятницю, 25 червня. Судно MSС MESSINA йшло під прапором Ліберії.

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Пожежа на кораблі

Зазначається, що на пів дорозі зайнялося машинне відділення корабля.

Пожежу намагався загасити моряк з Одеси.

Унаслідок загоряння 20-річний українець загинув.

Це був лише другий рейс молодого чоловіка.

Наразі вся команда залишається на борту судна, яке перебуває на буксирі.

Український моряк загинув під час пожежі на судні в Індійському океані / Фото Seafarers Journal