Український моряк згорів заживо під час пожежі на судні в Індійському океані, – ЗМІ
28 червня 2021 , 17:37Читать новость на русском
Джерело:Seafarers Journal
В Індійському океані на кораблі сталася пожежа. Унаслідок загоряння загинув моряк з України, який намагався загасити полум'я.
Трагічний інцидент стався на шляху зі Шрі-Ланки до Сінгапура у п'ятницю, 25 червня. Судно MSС MESSINA йшло під прапором Ліберії.
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Пожежа на кораблі
Зазначається, що на пів дорозі зайнялося машинне відділення корабля.
- Пожежу намагався загасити моряк з Одеси.
- Унаслідок загоряння 20-річний українець загинув.
- Це був лише другий рейс молодого чоловіка.
Наразі вся команда залишається на борту судна, яке перебуває на буксирі.
Український моряк загинув під час пожежі на судні в Індійському океані / Фото Seafarers Journal