Військовий з Одеси вирішив втілити свою ідею в небі над столицею. Подію зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

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Площа прапора вражає

Стяг, який розгорнув у небі Анатолій Гліненко, по-справжньому вражає своїми розмірами. Його довжина становила 31,81 метра, а ширина – 16,68 метра. Тобто площа рекордного прапора – понад 530 квадратних метрів.

Керівництво Військово-Морських Сил ЗСУ привітало підполковника зі встановленням рекорду. До вітань долучилися і користувачі соцмереж у коментарях.

Текст публікації ВМС ЗСУ

Військовослужбовець Військово-Морських Сил Збройних Сил України підполковник Анатолій Гліненко встановив національний рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі".

Прапор довжиною 31,81 і завширшки 16,68 метра був розгорнутий в повітрі над просторами столиці України.

Рекорд зафіксовано представниками Національним Реєстру Рекордів України.

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України вітає Анатолія Васильовича зі здобуттям почесного місця серед рекордсменів України.

Слава Україні!

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