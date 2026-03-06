Фото з'явилося на фейсбук-сторінціі уряду Угорщини.
Уряд Угорщини оприлюднив фото грошей та золотих злитків, вилучених у працівників "Ощадбанку", яких затримали на території країни. Водночас в Україні заявляють, що досі не мають контакту з громадянами, яких, за даними Будапешта, вже депортували.
