Уряд Угорщини оприлюднив фото грошей та золотих злитків, вилучених у працівників "Ощадбанку", яких затримали на території країни. Водночас в Україні заявляють, що досі не мають контакту з громадянами, яких, за даними Будапешта, вже депортували.