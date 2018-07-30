9-річний українець лідирує після 4 етапу чемпіонату Європи з картингу

Цими вихідними на польському автодромі Slomczyn відбувся IV етап чемпіонату Центральної та Східної Європи з картингу CEE Rotax Max Challenge.

Українець Олександр Бондарев показав найкращий результат серед учасників чемпіонату та продовжує утримувати загальне 1 місце, збільшивши відрив від найближчих переслідувачів, пише прес-служба Спортивного комітету України.

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Олександр прибув на IV етап лідером після трьох попередніх етапів. Головним суперником нашого картингіста залишається австрієць Оскар Вурц.

В польських перегонах крім постійних учасників чемпіонату на трасу виїхала велика кількість місцевих пілотів, які звикли до траси та добре її знають. Одним із таких "домашніх" пілотів став найсильніший представник польського картингу Максиміліан Обст. І хоча кваліфікацію виграв Бондарев, саме Обст був найсильнішим у всіх фінальних заїздах.

Протягом змагань між Бондаревим та Вурцом точилась запекла боротьба за другу та третю позиції. У передфіналі 2-м був Олександр, а у фіналі – Оскар. Все вирішилось у Суперфіналі. Бондарев фінішував другим, слідом за Обстом, а Вурц потрапив у зіткнення та вилетів з траси. Таким чином, перемога залишилась за Олександром Бондаревим.

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