Український розвідник у тилу ворога: хто такий Едуард Матюха і чому його розсекретили

Виведення з окупованих територій розвідника Едуарда Матюхи, який понад п’ять років працював в окупованому Донбасі, викликало багато питань. Що дізнався український розвідник і чому його розсекретили саме зараз, – в матеріалі 24 каналу.

В ОРДЛО велика агентурна мережа

За словами ексглави Луганської ОДА Георгія Туки, протягом п’яти років війни з Росією випадків із розсекреченням наших розвідників на окупованих територіях було чимало. Приклад Едуарда Матюхи, який працював свого часу "народним мером" Горлівки, а також мав високі посади у Комуністичній партії "ДНР", – не перший, коли начебто цивільна людина працює з українськими спецслужбами.

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Нагадаємо, влітку до України перейшов подвійний агент Сергій Лук’яненко, який два роки працював у так званій генпрокуратурі "ДНР". За допомогою українських спецслужб йому разом із сім’єю вдалося повернутися додому. Для СБУ він привіз чимало речових доказів. За його словами в інтерв’ю телеканалу ICTV, управління внутрішньої безпеки "прокуратури" очолював кадровий російський офіцер, який у 2014 керував захопленням прокуратури в Донецьку.



У "ДНР" і ЛНР" чимало патріотів, які захищають Україну від ворога в тилу

"Треба розуміти принципову різницю між тими, хто здійснює, умовно кажучи, диверсійні акції в тилу ворога, і людиною, яка працює на політичній посаді. Можна собі уявити, який обсяг інформації політичного характеру Матюха передав українським спецслужбам", – переконаний Георгій Тука.

Співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов зауважує: багато людей на окупованих територіях готові допомагати Україні.

Така агентура – яка афільована в керівництво ОРДЛО, займається збором інформації, а не проведенням бойових операцій, що заборонено мінськими угодами. Такі люди повинні бути, і вони є. Це показник роботи українських спецслужб,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

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Хто такий Едуард Матюха?

Колишній "народний мер" Горлівки на Донеччині Едуард Матюха – український розвідник, що працював п’ять років серед бойовиків, і днями повернувся в Україну. Матюха розповів, що збирав інформацію про злочини Росії та заводив контакти з російськими комуністами.



Едуард Матюха п’ять років працював у тилу ворога на користь України / Скріншот з відео

Про що дізнався український розвідник:

Проросійські невизнані анклави (Абхазія, Північна Осетія, Придністров'я, "ДНР" і "ЛНР") координуються Кремлем через КПРФ, у партії навіть є відповідальна за це людина – депутат Тайсаєв Казбек Кучуковіч;

З цим депутатом та іншими комуністами формуються російські "гуманітарні конвої", в які включають автомобілі із готівкою для окупованих територій Донбасу;

У минулому році планувалося відновлення проєкту "Новоросія". Це були військові плани щодо захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим.

Чому розвідника Едуарда Матюху розсекретили?

За словами Георгія Туки, точна причина невідома. Але Матюха – невипадкова людина. І з точки зору безпеки йому і його сім’ї нічого не загрожує. Тим більше, що він публічна людина на окупованих територіях.

Матюха може свідчити в міжнародних процесах "Україна проти Росії." Цілком можливо, що його евакуація з окупованої території пов’язана тим, що його найближчим часом використовуватимуть як свідка в міжнародних судах і позовах. Матюха може надати велику кількість інформації,

– вважає Тука.



Матюха може довести зв’язок терористів із Кремлем / Фото Getty

Дмитро Снєгирьов зауважує: є така комбінація спецслужб, коли агента виводять і ухвалюється рішення про інформаційний супровід цього процесу. Хоча повернутися до ОРДЛО розвідник уже не зможе.

"Виведення розвідника – інформаційно-психологічна операція з метою деморалізації супротивника. Демонстрація наявності агентів у їхньому середовищі, неможливості роботи їхніх так званих спецслужб. І показ здатності українських спецслужб у проведенні оперативної комбінації на окупованій території. Сильний психологічний фактор. Це основний момент, чому пішли на його легалізацію", – зазначає Дмитро Снєгирьов.

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Водночас, на думку фахівців, сумнівно, що розсекречення нашого агента в ДНР пов’язано з зустріччю в нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня в Парижі. Як наголошує Георгій Тука, Матюха володіє важливою інформацією, яка доводить участь російських військових у збройному конфлікті на Донбасі.

Едуард Матюха знає про вміст і зміст так званих гумконвоїв і розповідати може годинами. І про зв’язки з держдумою Росії. А це факти про політичну підтримку Росією терористів,

– підкреслює Георгій Тука.

Поки під питанням, чому Едуарда Матюху розсекретили. Втім, розвідник може стати цінним свідком військових злочинів Росії проти України. Крім того, це зайвий доказ того, що багато українців на окупованих територіях готові допомагати Україні. Важливо, щоб вони не були відкинуті українськими спецслужбами.