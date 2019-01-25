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      ФФУ не виділила жодних коштів на лікування українського арбітра, який переніс інсульт у Греції

      28 Читать новость на русском
      Сергій Беккер переніс інсульт
      Сергій Беккер переніс інсульт / Фото з відкритих джерел

      Український лайнсмен Сергій Беккер переніс інсульт минулої осені перед матчем Ліги Європи ПАОК – "Віді", який відбувся 25 жовтня 2018 року.

      За інформацією Youtube-програми "ТаТоТаке", Федерація футболу України досі не виділяла кошти на лікування українського арбітра Сергія Беккера.

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      Сергій потребує серйозного лікування і знаходиться в нетранспортабельному стані, через що залишається за межами України. УЄФА виділив на лікування Беккера 80 тисяч євро за страховою, грошима допомогла і грецька футбольна федерація.

      Також колеги Беккера по суддівському цеху сумарно зібрали 6 тисяч доларів, а його батько змушений був продати особистий автомобіль для допомоги сину.

      Сергій Беккер і досі в грецькій лікарні. 1 місяць лікування коштує близько 10 000 євро. Його батько продав власний автомобіль, щоб рятувати сина. Цього вівторка у арбітрів були тести з фізпідготовки. Після тестів, кожен здавав гроші на допомогу колезі. 200 доларів – з головного арбітра. 100 доларів – з асистента. Загалом назбирали близько 6 тисяч доларів Соромлюся, запитати, скільки здав голова комітету арбітрів Лучано Лучі? Скільки здав президент ФФУ – Павелко? 1-й віце-президент Холодницький? 1-й віце-президент Костюченко? Віце-президент ФФУ Герега та інші нардепи в структурі ФФУ,
      – написав журналіст Константин Андріюк у своєму Facebook.

      Зазначимо, що Сергій Беккер є одним з найдосвідченіших лінійних арбітрів українського футболу, відсудивши два десятка матчів головної української дуелі між "Шахтарем" і "Динамо".

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      Теги: Футбол Греція Спорт
      Джерело: 24 Канал
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